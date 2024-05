Pesto di fave | un condimento - semplice ma speciale

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Liguria è nota per molte ragioni, tra cui ildi basilico, ma non è il solo: esiste anche quello di! Più diffuso a Levante, è conosciuto anche come Marò, e ha origini che affondano le radici nella storia contadina della regione. Anticamente, le famiglie lo preparavano per condire il pane secco in primavera, con lefresche. Proviamo a realizzarlo anche noi, visto che in questo periodo reperire la materia prima è facile ed economico. Riuscirci è semplicissimo, oggi che disponiamo di elettrodomestici in grado di sostituire il lavoro manuale con pestello e mortaio che facevano anche le nostre nonne. In pochi minuti, potremo godere di un sughetto davvero originale e saporito. Dovremo solo ricordarci di utilizzare due piccoli espedienti. Il primo consiste nel riporre le lame del robot in frigorifero per un’ora prima di ...