Serie A - ribaltone e fallimento Inter | come cambiano le cose

(Di lunedì 20 maggio 2024)A, la festa scudetto di ieri dell’è stata rovinata dalle parole di Zhang e dal passaggio di proprietà che dovrebbe arrivare oggi. Lo scenario e il “rischio”Il giorno del giudizio è arrivato. Anzi, il giudizio è arrivato già due giorni fa, con quel comunicato di Zhang che ha fatto intendere che lui, in campo a Suning, non ha la possibilità di pagare quel debito di 375 milioni di euro fatto con il fondo Oaktree. Zhang, ormai ex presidente dell’(Lapresse) – Ilveggente.itAssai probabile, quindi, anzi ormai possiamo dire sicuro, il passaggio di mano: addio Zhang, l’a avrà un nuovo proprietario per i prossimi mesi, anche perché Oaktree non sembra proprio avere nessuna intenzione di tenere il club. L’obiettivo è quello di cedere al miglior offerente, e visto che il marchio ...

