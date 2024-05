Iran in lutto | il presidente Ebrahim Raisi è morto nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero sul quale viaggiava

Iran, il presidente Raisi è morto. Nessun sopravvissuto all’incidente all’elicottero. Cosa succede ora - Iran, il presidente raisi è morto. Nessun sopravvissuto all’incidente all’elicottero. Cosa succede ora - Il presidente iraniano ultraconservatore, ebrahim raisi, è morto nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero sul quale viaggiava insieme al suo entourage. La conferma, dopo ore di ricerche, è ...

Ebrahim Raisi è morto, la tv di stato conferma. L'Iran perde il suo presidente, la reggenza a Mohammad Mokhber - ebrahim raisi è morto, la tv di stato conferma. L'Iran perde il suo presidente, la reggenza a Mohammad Mokhber - Il primo annuncio arriva nel pieno della notte, è la Mezzaluna Rossa iraniana a dire che tutti i passeggeri dell'elicottero su cui viaggiava il presidente ebrahim raisi sono morti. "Non è stato ...

TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * RED CRESCENT: «PRESIDENT, FOREIGN MINISTER OF IRAN DIE IN HELICOPTER CRASH» - TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * RED CRESCENT: «PRESIDENT, FOREIGN MINISTER OF IRAN DIE IN HELICOPTER CRASH» - According to the Mehr news agency, all passengers and crew members died during the helicopter crash. raisi, the new agency said died in a crash “while performing his duty before the people of Iran,” ...