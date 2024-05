Il ritorno di Chico Forti - lo spottone elettorale di Giorgietta Meloni e il titolo de Il Fatto Quotidiano che ci regala un discutibile Benvenuto Assassino

Chico Forti , ex campione di windsurf e produttore televisivo, in prigione negli Stati Uniti per 24 anni, in seguito alla condanna all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore australiano, Dale Pike, è rientrato da poche ore in Italia. Sarà ...

Chico Forti, polemiche sui costi del volo in Italia: 134mila euro per il Falcon. Il Codacons fa un esposto alla Corte dei conti - Casa è sempre più vicina per chico forti, così come il momento - atteso per 16 anni - in cui riabbraccerà sua madre. L'ex surfista e produttore tv, ...

Da "ex produttore tv" al "benvenuto assassino". Ora il Fatto e la sinistra rosicano su Chico Forti - chico forti secondo Il Fatto Quotidiano. Ora è un «assassino». Nel 2020 era semplicemente un «ex produttore televisivo detenuto da 20 anni». Adesso forti è «uno spietato criminale». Quattro anni fa ...

Applausi e pasta alle cozze. "Voglio ripagare l'Italia" - Applausi e pasta alle cozze. "Voglio ripagare l'Italia" - chico forti entra nel carcere di Verona alle 14.25, e trova ad accoglierlo uno striscione, «Benvenuto Francesco». Non è per lui, che si chiama Enrico, ma per il Papa che è stato in visita qui sabato, ...