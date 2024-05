Botte in famiglia Denunciato e allontanato

(Di lunedì 20 maggio 2024) NERVIANO (Milano) Una lite furiosa, probabilmente una di tante, iniziata improvvisamente nelle prime ore del mattino e per motivi imprecisati, ma che ben presto ha superato ogni limite, tanto che dalle parole e dalla contrapposizione verbale si è presto passati agli atti di violenza: protagonisti due coniugi di 39 e 45 anni, di origini sudamericane, e come spesso capita in situazioni come questa ad avere la peggio è stata la donna, che ha poi trascorso la mattinata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, mentre l’uomo è statoper maltrattamenti ine si è infine guadagnato un provvedimento di allontanamento dell’abitazione della. L’episodio ha avuto come teatro l’abitazione di Nerviano dove vive la coppia, nella zona di piazza Vittorio Emanuele: poco dopo le 6 e 30 del mattino di ieri l’uomo, 39 anni, ...

