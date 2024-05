Intelligenza artificiale - non facciamole scrivere le leggi Facciamogliele tagliare

PauseAI è un movimento che organizza manifestazioni in tutto il mondo per chiedere una sospensione allo sviluppo dell' Intelligenza artificiale , ma con visioni molto diverse tra i suoi membri

AI per ottimizzare la terapia dei tumori, dalla Svizzera arriva un nuovo studio - AI per ottimizzare la terapia dei tumori, dalla Svizzera arriva un nuovo studio - Un team di scienziati ha sviluppato un modello basato sull’intelligenza artificiale che potrebbe rivoluzionare l’immunoterapia cellulare, consentendo di contrastare in modo più efficace le diverse ...

Gli attivisti che protestano contro l'AI non hanno le idee chiare - Gli attivisti che protestano contro l'AI non hanno le idee chiare - PauseAI è un movimento che organizza manifestazioni in tutto il mondo per chiedere una sospensione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma con visioni molto diverse tra i suoi membri ...

VISA: arrivano nuovi prodotti di pagamento - VISA: arrivano nuovi prodotti di pagamento - Al consueto Visa Payments Forum tenutosi a San Francisco, l’azienda ha presentato alcuni nuovi prodotti e servizi ideati per trasformare l’utilizzo delle ca ...