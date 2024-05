La Bce tifa Berlino sulla nostra pelle

(Di lunedì 20 maggio 2024) Christine Lagarde non tocca i tassi di interesse a difesa della Germania, dove l’inflazione supera il 2%. Ma a soffrire sono le aziende e gli italiani che non arrivano a fine mese.

Manchester City tifa United, l'Old Trafford ospita l'Arsenal - Si gioca in volata lo scudetto di Premier tra Manchester City e Arsenal, che ha il calendario peggiore dovendo affrontare il Manchester United nel clou del fine settimana. Negli altri tornei europei ...

Per i Roca Boys il sogno F4 si spegne sul tiro di Calathes: a Berlino ci va il Fenerbahce - La "bella" con i turchi finisce 79-80 con un tiro da tre del giocatore avversario che raggela un Gaston Medecin fino a quel momento ribollente di tifo. Una stagione comunque fantastica per i ...