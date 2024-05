La Direttiva Green in famiglia | Dal cappotto termico agli infissi | investimento fino a 20mila euro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Primo: "Ridurre la dispersione di calore in inverno e mantenere la frescura in estate". L’adeguamento allapea “Case“ parte da qui. Le indicazioni arrivano daddetti ai lavori, gli esperti di Magg Costruzioni e di Multicompel Technology che hanno partecipato all’evento promosso in Senato dal parlamentare Antonio Trevisi (M5s) sull’attuazione delle nuove indicazioni dell’pa. Si inizia dalcon materiali isolanti di qualità: il costo per una copertura sulle pareti perimetrali è di 120-130al metro quadro. Per un bilocale (70 mq) occorre prevedere una spesa di 4.500, per un appartamento di 90-100 metri quadrati (un trilocale o quadrilocale per famiglie) l’importo sale a 8mila. Il ...

La Direttiva sulle Case green è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue. Entrerà in vigore tra venti giorni, e i ventisette Stati membri avranno due anni di tempo per recepirla. In Italia il numero di Case coinvolte potrebbe sfiorare i 4 ...

La direttiva Ue sulle “ case green” (la energy performance of buildings directive: Epbd) è stata approvata dall’Ecofin, il Consiglio Europeo dei ministri delle Finanze, con i voti contrari dell’Italia e dell’Ungheria, che non si sono giustamente ...

