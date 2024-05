Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale in Puglia , Francesco Ventola , candidato alle elezioni europee in ticket con Giorgia Meloni, è indagato per associazione a delinquere e corruzione elettorale . La denuncia è arrivata da un ...

Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale pugliese, Francesco Ventola , candidato alle Europee in ticket con Giorgia Meloni , è indagato dalla procura di Trani per associazione a delinquere e Corruzione elettorale . La vicenda, riportata su alcuni ...

Puglia, indagato il capogruppo e candidato FdI: corruzione di voti - puglia, indagato il capogruppo e candidato FdI: corruzione di voti - Un’altra inchiesta per presunta corruzione elettorale agita la politica pugliese. Questa volta a essere coinvolto è un esponente del centrodestra, Francesco Ventola, capogruppo di FdI in Consiglio reg ...

Puglia, nuovi veleni in Regione: ma sotto accusa è la destra. Indagato l’uomo di Meloni - puglia, nuovi veleni in Regione: ma sotto accusa è la destra. indagato l’uomo di Meloni - Francesco Ventola, candidato di FdI alle Europee in ticket con la premier, è indagato per corruzione elettorale. Il fascicolo sarebbe partito da un’inchiesta ...

Puglia: il capogruppo Fdi nel consiglio regionale indagato per corruzione elettorale - puglia: il capogruppo Fdi nel consiglio regionale indagato per corruzione elettorale - Questa volta ad essere coinvolto è un esponente del centrodestra, Francesco Ventola, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, candidato alle Europee in ticket con Giorgia Meloni.