Ecco perché durante un viaggio dovresti evitare di utilizzare le valigie nere

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Se state pianificando uncercate di organizzare tutto nel dettaglio, ma non dimenticate che grande importanza ricopre la valigia che sceglierete. Non rappresenta solo un accessorio o uno strumento, si tratta di un elemento indispensabile visto che all’interno verranno riposti abiti e effetti personali. Se state per pianificare unstate attenti alla valigia che scegliere – ilcorrieredellacitta.comIn merito un esperto blogger di viaggi, Johnny Jet, sottolinea l’importanza di non scegliererigide. Un suggerimento che lascerà la maggior parte dei viaggiatori interdetti, visto che sembra incomprensibile come il colore della valigia possa incidere su un. Ebbene l’esperto ci spiega anche ildi questo suo consiglio.perchè non ...