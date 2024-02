“Bevande gratis al ristorante | ma poi la cameriera mi ha rubato i soldi dalla carta di credito per avere la mancia Così sono stata truffata”

Adulti: 80 euro Bambini fino a 5 anni: Gratis Bambini fino a 12 il pranzo presso il ristorante con bevande incluse. Prenotazioni:

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sulle mance ai camerieri ognuno ha il suo punto di vista. Le tradizioni, del resto,diverse da Paese a Paese. Ma su una cosa non si scappa, quando nonpercentuali obbligatorie è sempre il cliente a decidere se lasciare laal cameriere o non lasciarla. Un segno di gradimento del servizio che il cameriere non impone. Tanto meno con un doppio inganno: ale al cliente stesso. È successo invece proprio questo a Sunny, una ragazza americana che, in un video diventato virale su TikTok, ha raccontato del trucco utilizzato da unaper guadagnare qualche soldo in più a spese del titolare del locale e della stessa cliente, alla sua seconda volta nel locale. Come se ne è accorta? Si è è ritrovata un addebito molto più alto del previsto sulla suadi ...