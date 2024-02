Un amore | la recensione | mille lettere per non perdersi mai

Recensione di Giovanna Borrello La bambina, il carro e la stella ( la madre bellissima che le ha inculcato l'amore per la Mille colori rispetto invece alla zona grigia e borghese in cui abita nel

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La serie: Un, 2023. Regia: Francesco Lagi. Genere: romantico. Cast: Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Ottavia Piccolo, Beatrice Fiorentini, Luca Santoro, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati. Durata: 6 episodi da 60 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa.Trama: Alessandro e Anna si incontrano in Spagna nel 1997. Si innamorano. Ma non staranno mai insieme. Nonostante questo, però, si scrivonoche tengono vivo quel rapporto. E quando, dopo molti anni, i due si ritrovano a Bologna, le loro vite sono destinate a cambiare per sempre. Gli amori impossibili sono quelli perfetti. Perché si cristallizzano in un’immobilità che dà loro una bellezza rilucente. Eppure, a che serve essere immersi in una storia, pur idealmente meravigliosa, se poi si è costretti a non viverla mai del tutto? A questa domanda prova a ...

