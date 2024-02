E non le dico che cosa ho fatto per riuscire a perdere l'accento inseparabili" di Concetta Desando Di chi è la responsabilità dell' che senso ha capire il latino se poi non sappiamo esprimere i

Cosa sappiamo dell’arma nucleare antisatellite che la Russia sta progettando e che preoccupa gli USA (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo gli esperti USA un'arma nucleare antisatellite sarebbe in grado di distruggere le comunicazioni civili, la sorveglianza dello spazio e le operazioni militari di comando e controllo da parte degli Stati Uniti e dei suoi partner. L'arma è tuttavia ancora in fase di progettazione e non costituirebbe una minaccia imminente. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo gli esperti USA un'armasarebbe in grado di distruggere le comunicazioni civili, la sorveglianza dello spazio e le operazioni militari di comando e controllo da parte degli Stati Uniti e dei suoi partner. L'arma è tuttavia ancora in fase di progettazione e non costituirebbe una minaccia imminente.

