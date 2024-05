Sofia Stefani - l' ex vigilessa non accettava la fine della relazione con Giampiero Gualandi La lite e lo sparo | cosa non torna

Il sindaco di Zola è andato a trovare i genitori della vigile uccisa dell’ex comandante ad Anzola: “Sono devastati”. Gli amici stretti intorno alla famiglia. La polisportiva di pattinaggio: “ vogliamo ricordarti così, felice, solare, libera come ti ...

Cosa sappiamo sulla morte di Sofia Stefani , 33enne ex vigilessa uccisa con un colpo di arma da fuoco dall'ex comandante Giampiero Gualandi negli uffici della polizia locale di Anzola dell'Emilia. Oggi l'interrogatorio davanti al Gip.Continua a ...

Per gli inquirenti la versione di Giampiero Gualandi sull'Omicidio di Sofia Stefani non è credibile: dalla lite allo sparo, cosa non torna