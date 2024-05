Dodici milioni di italiani si rivolgono ogni anno a maghi e cartomanti | spesa media 500 euro l’anno a testa

Domenica al Maga di Gallarate arrivano i finalisti del Premio Strega - Domenica al Maga di Gallarate arrivano i finalisti del Premio Strega - Un momento prestigioso organizzato da Città di Gallarate e Duemilalibri, con il Maga e la libreria Biblos Mondadori, all'interno del tour itinerante ...

Report dell’Osservatorio antiplagio: i sardi spendono 88milioni di euro per maghi e cartomanti - Report dell’Osservatorio antiplagio: i sardi spendono 88milioni di euro per maghi e cartomanti - La spesa media di ogni sardo per cartomanti e maghi è di 500 euro all’anno che si traducono in 88milioni di euro ogni dodici mesi. E’ il dato diffuso dall’Ong Osservatorio Antiplagio fondato da Giovan ...

Il Premio Strega Tour fa tappa a Gallarate, con i finalisti - Il Premio Strega Tour fa tappa a Gallarate, con i finalisti - A Gallarate arrivano i finalisti del Premio Strega 2024: domenica 19 maggio il museo Maga ospiterà in Sala degli Arazzi i dodici scrittori selezionati per il premio più prestigioso dell’editoria ...