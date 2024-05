Usa | La Russa - ' rientro Forti frutto grande lavoro Meloni e governo'

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'arrivo in Italia dell'aereo con a bordo Chicoè un'ottima notizia. Un risultato importantedi unsvolto dal Presidente del Consiglio Giorgia, dal suoe dalla diplomazia italiana. A tutti loro i più sinceri complimenti e il ringraziamento per l'impegno profuso. Rivolgo, infine, un pensiero a Chico e alla sua famiglia, che per 24 anni hanno affrontato con dignità questa complessa vicenda giudiziaria". Così il presidente del Senato, Ignazio la, sui social.

