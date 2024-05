Udite - udite | sono iniziate le riprese della stagione 3 di Yellowjackets

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024) Leterzadiufficialmente. Showtime ha anticipato che la produzionenuovadel drama è iniziata. Showtime ha pubblicato una serie di foto sui social media che anticipano ciò che ci aspetta per la nuova, insieme alla didascalia: “Sappiamo che stai morendo di fame“. La3 diandrà in onda nel 2025, visto che la produzione del thriller psicologico è stata ritardata a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. La pre-produzione per la terzadel dramma è stata interrotta un giorno dopo l’inizio dello scioperoWGA nel maggio 2023. Una volta ...