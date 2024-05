Genoa | tifosi in festa per l’eliminazione della Sampdoria dai play-off di Serie B

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Laè stata eliminata dai-off diB dopo la sconfitta maturata per 2-0 al Barbera contro il Palermo. Sfumano così i sogni promozione dei blucerchiati di Pirlo, mentre festeggiano idel, che rimangono invece ben saldi nella massima: per il terzo anno di fila non si disputerà dunque il derbylanterna. Nella notte, alcuni supporters rossoblù hanno esultato in piazza per la sconfittaSamp, con tanto di fuochi d’artificio a colorare il cielo di Genova. SportFace.