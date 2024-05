Italia ha l' inflazione più bassa in Ue

E’ vero, è un argomento per certi versi ‘pesante’, comunque complicato ma, che piaccia o meno, quello legato all’ Inflazione – e dunque alla nostra economia – è un argomento dal quale non possiamo davvero prescindere. Specialmente in questi tempi di ...

12.10 Ad aprile l'Inflazione in Italia, in calo a 0,9% da 1,2% di marzo, è stata la terza più bassa in Eurozona. Tasso annuo a 2,4% e nell'Euro27 2,6%. Su base mensile, +0,6% in Ue ed in Eurozona. Tra i 20 Paesi Eurozona, ad aprile il tasso medio ...