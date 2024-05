Anm - rientra lo stato di agitazione degli addetti alle pulizie Filcams Cgil | Parzialmente soddisfatt - monitoriamo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 18 maggio 2024) Incontro tra organizzazioni sindacali e le ditte che si occupano dell’appalto diin Anm, siglata una tregua con le organizzazioni sindacali «Abbiamo raccolto l’invito della Prefettura di Napoli a trovare una soluzione e a non creare disagi e disservizi nel trasporto pubblico cittadino in una città “sold out” nel mese di Maggio per la presenza di tanti turisti. Siamoi dell’accordo raggiunto oggi con le aziende affidatarie dei servizi di pulizia dei mezzi Anm». Il messaggio di Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale dellaCampania, è chiaro: soddisfazione senza abbassare la guardia. Ieri le organizzazioni sindacali hanno tenuto un incontro con le aziende che si occupano dell’appalto dipresso Anm e sono stati trovati ...