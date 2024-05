(Di sabato 18 maggio 2024) Il destino dell`Inter in 3 giorni o meglio 2 dato che la deadline del 20 maggio si avvicina, quella della restituzione da parte di Steven...

CorSera - Zhang-Oaktree, c'è anche l'ipotesi proroga - corsera - zhang-oaktree, c'è anche l'ipotesi proroga - Il destino dell`Inter in 3 giorni o meglio 2 dato che la deadline del 20 maggio si avvicina, quella della restituzione da parte di Steven Zhang al fondo Oaktree.

Corsera - Zhang-Pimco, spunta l'ipotesi proroga. Con Oaktree al comando dell'Inter conferma per la dirigenza - corsera - Zhang-Pimco, spunta l'ipotesi proroga. Con Oaktree al comando dell'Inter conferma per la dirigenza - L'intreccio tra Steven Zhang, Oaktree e Pimco prosegue tra numerose voci con la sola ... ma in 72 ore ho visto succedere di tutto - riferisce una una fonte vicina al dossier interpellata dal corsera-.

Salta l’accordo con Pimco, ora Oaktree si può prendere l’Inter - Salta l’accordo con Pimco, ora Oaktree si può prendere l’Inter - Zhang non vuole mollare la presa per i nerazzurri: intanto si avvicina sempre più il 20 maggio, ultimo giorno a disposizione del presidente del club meneghino per saldare il debito da 375 milioni Sono ...