Borse di studio ad uno studente su tre | Tutti devono avere pari opportunità Così Francesco Billari - rettore della Bocconi

(Di sabato 18 maggio 2024) La manovra "4access to Education", del valore di 50 milioni di euro, è stata lanciata con l'obiettivo di abbattere le barriere economiche all'ingresso per gli studenti. "Il costovita e i pregiudizi nonscoraggiare le famiglie. Chiunque deve poter tentare il test di ammissione", afferma il, 53 anni, demografo e promotore del nuovo sistema di agevolazioni. L'articolo .

È tempo di Borsa: i massimi non devono spaventare - È tempo di Borsa: i massimi non devono spaventare - Il consiglio più tradizionale è di non entrare mai in un mercato ai massimi. Ma in una stagione molto rialzista è difficile dire quando si è veramente al top. Ecco come muoversi ...

Borse Ue: settimana contrastata nonostante i nuovi record, Milano la migliore +2,1% - borse Ue: settimana contrastata nonostante i nuovi record, Milano la migliore +2,1% - A Piazza Affari nell’ottava Mps ha vantato la performance migliore (+11,8%), bene anche Bper e Tim, giù Erg. Petrolio in rialzo, l’euro si rafforza sul dollaro ...

Tre proposte concrete per trasformare Euronext in una vera borsa europea - Tre proposte concrete per trasformare Euronext in una vera borsa europea - La Borsa italiana ha ancora dimensioni e liquidità da lillipuziano in Europa, nonostante il peso del pil e del Risparmio degli italiani. Ecco poche ma fondamentali cose che il governo dovrà andare a n ...