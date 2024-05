Panchina Napoli - tutto in stand by | De Laurentiis attende due risposte

(Di sabato 18 maggio 2024) Il temaè ancorain alto mare perché per il momento Deaspettada due tecnici Il temaè ancorain alto mare perché per il momento Deaspettada due tecnici. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’ipotesi Italiano è congelata. Il patron azzurro

Il dopo Thiago è già iniziato: ecco i nomi di chi è più vicino alla panchina rossoblu - Il dopo Thiago è già iniziato: ecco i nomi di chi è più vicino alla panchina rossoblu - Le speranze che la chiacchierata con Joey Saputo possa riaprire la partita sono sempre meno: fosse davvero così decisiva, forse ci sarebbe ...

Esonero Allegri, il desiderio di Cristiano Giuntoli per la panchina della Juventus - Esonero Allegri, il desiderio di Cristiano Giuntoli per la panchina della Juventus - Con questo comunicato, dopo la vittoria di Coppa Italia contro l'Atalanta, la Juventus ha annunciato l'esonero di Max Allegri: "La Juventus comunica di ...

GdS – Settimana cruciale per la scelta del nuovo allenatore. E’ corsa a due per assicurarsi il posto, i dettagli - GdS – Settimana cruciale per la scelta del nuovo allenatore. E’ corsa a due per assicurarsi il posto, i dettagli - L’edizione odierna de il Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rebus legato alla panchina del napoli. Secondo il quotidiano la prossima sarà una settimana decisiva per il futuro del napoli che ...