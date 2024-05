Napoli - Calzona si difende dalle critiche | Dicono che non allen - è sciacallaggio!

(Di sabato 18 maggio 2024)risponde alle: “che nono, è! Gliamenti sono filmati e catalogati.”– Nella penultima giornata di campionato, ilnon è andato oltre il 2-2 in trasferta contro la Fiorentina. Dopo la partita, il tecnico degli azzurri, Francesco, ha parlato in conferenza stampa, affrontando diverse tematiche,sulla sua gestione alle prospettive future della squadra. La Partita “È chiaro che devi vincere le partite, ma giocavamo a Firenze contro una squadra forte. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se abbiamo sbagliato il quarto d’ora finale del primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo rialzati e abbiamo ...

