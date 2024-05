Atalanta - vincere a Lecce per chiudere il discorso e centrare l’obiettivo Champions

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra le due finali, una mezza finale. La trasferta di(calcio d’inizio alle 18) per l’rappresenta la prima delle tre possibilità per archiviare ilLeague, blindare almeno il quinto posto e affrontare il resto della stagione, a partire dalla sfida di Dublino che si fa sempre più vicina, con un pensiero in meno. Bastano tre punti: possono arrivare in Salento, oppure in uno dei due match casalinghi contro Torino e Fiorentina. Sempre ammesso che Roma e Lazio le vincano tutte. Insomma, c’è un cuscinetto di sicurezza che potrebbe permettere di gestire la partita di oggi in maniera diversa, ma la realtà che ormai da tre mesi l’si allena giocando ogni tre giorni. Saranno 21 i calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini. Rispetto alla finale di Coppa Italia c’è ...

