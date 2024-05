L' Italia non firma la dichiarazione europea contro l' omofobia | uno dei 9 Paesi che dice no

L'Italia contraria al testo dell'Unione Europea sui diritti Lgbtiq+ . Insieme al nostro Paese, a non firmare la dichiarazione sono altri 8 stati membri. Il testo Lgbtiq+ presentata dalla presidenza belga ai 27 paesi membri dell'Ue, in occasione ...

L’Italia , insieme ad altri 9 dei 27 Paesi dell’Ue, non ha firma to la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtq+. La dichiarazione , presentata dalla presidenza di turno belga, era stata preparata in ...

Baluardo Tajani: "La teoria gender non c'entra nulla con i diritti delle persone omosessuali" - Baluardo Tajani: "La teoria gender non c'entra nulla con i diritti delle persone omosessuali" - "Attenzione, non confondiamo la teoria del gender con i diritti delle coppie omosessuali, i diritti delle persone omossessuali. Ieri ho ricevuto al ministero l'associazione interna che riunisce queste ...

No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - No del governo al gender e alla dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - Anche con la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+ non si mangia e si migliora la qualità del lavoro delle persone. Non averla firmata però è un ...