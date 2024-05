L’occhio degli Dei

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) di Bruno Carboniero La Festa del Cinquantesimo Giorno (Pentekosté Heméra), meglio conosciuta come Pentecoste, è tra le più antiche (insieme alla Pasqua) tra quelle che oggi vengono celebrate nella nostra cultura religiosa. La “Festa di Ringraziamento” affonda infatti le sue radici nella tradizione ebraica che la adottò da rituali che si perdono nella notte dei tempi, legata come era alla “Festa della Mietitura e delle Primizie”. Nel suo percorso di evoluzione interpretativa diviene il giorno nel quale si celebra il dono della Nuova Legge di Dio a Mosè sul Monte Sinai (Shavuot) e si colloca sette settimane dopo la fuga dall’Egitto, la Pasqua ebraica (Pesach). Questa interpretazione rimane invariata sino ad oggi nella tradizione ebraica mentre cambia radicalmente in quella cristiana. Questa infatti celebra, in tale ricorrenza, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, la Vergine ...