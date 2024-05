Il riscatto è delle nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 18 maggio 2024) Salvare la ristorazione a tutti i costi: è questo l’obiettivo che ci si sta ponendo in questi ultimi anni, costellati di polemiche, fallimenti e problematiche sociali ed economiche. Ed è anche l’obiettivo che si pone Gastronomika con il suo Festival, che vede al centro i giovani esponenti del settore, come leva sulla quale agire per portare il mondo del cibo verso un futuro diverso, non necessariamente più semplice, ma con in mano gli strumenti giusti per viverlo e affrontarlo. Lo stesso obiettivo è condiviso anche da Gruppo Sanpellegrino, che anni fa ha creato la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition proprio per permettere agli chef, giovani e talentuosi, di mettersi alla prova e trovare le chiavi di ingresso di un progetto internazionale, in grado di accendere i riflettori sulle loro capacità e dar loro opportunità professionali di crescita e sviluppo. Oggi si è giunti alle ...