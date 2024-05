Chico Forti rientra oggi in Italia - in mattinata l' arrivo a Pratica di Mar - poi in carcere a Vero -a, la famiglia | Decisivo l' intervento del governo

(Di sabato 18 maggio 2024)in. Il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da undella Florida dopo una lunga detenzione starebbe lasciando in queste ore gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, una volta atterrato inpotrebbe non essere portato subito aldi

Con il rientro in Italia , Chico Forti sarà sotto giurisdizione Italia na e questo gli permetterà col tempo di accedere ad alcuni bnefit come i permessi premio e, in futuro, anche la libertà

Roma, 18 mag – Ad inizio marzo il premier Italia no Giorgia Meloni aveva annunciato da Washington, dove si trovava per un incontro con il presidente Joe Biden, l’ufficialità del trasferimento in Italia di Chico Forti , detenuto nelle carceri ...

Breaking News delle 11.00 | Chico Forti rientra in Italia - Breaking News delle 11.00 | chico Forti rientra in italia - In questa edizione: chico Forti rientra in italia, Zelensky: contrari a tregua olimpica, Israele: trovati i corpi di tre ostaggi, Papa Francesco a Verona, Stoccaggio illecito rifiuti, 103 denunce, La ...

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - chico Forti, trentino 65enne rilasciato nei giorni scorsi dal carcere della Florida dopo una lunga detenzione,arriverà oggi in italia. Il Falcon 2000 dell'Aeronautica è già partito da Miami alla volta ...

Arriva Chico Forti. Ma la photo opportunity con Meloni per piacere no - Arriva chico Forti. Ma la photo opportunity con Meloni per piacere no - Da Monti coi marò a Salvini con Battisti alla disputa su Ilaria Salis: strumentalizzare i drammi altrui è uno delle più tristi ...