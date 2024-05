Napoli - vinti 101 milioni al Superenalott - schedina da 2 euro giocata in via Tole -o, 90 giorni di tempo per ritirare la somma

(Di sabato 18 maggio 2024) 101di. Aè stato è stato centrato il 6 alo. Il vincitore si porta a casa un montepremi di ben 101.511.953,21. Si tratta del primo sei di questo 2024. Lavincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in viado, ex V

Umberto Chiariello ha parlato della gara tra Fiorentina e Napoli e dei risvolti europei evidentemente nefasti per la squadra azzurra. Di seguito le parole dell’editoriale del giornalista a “Campania Sport” andata in onda su Canale ...

Fiorentina-Napoli, Att raccoglie oltre 4mila euro per l'assistenza domiciliare - Fiorentina-napoli, Att raccoglie oltre 4mila euro per l'assistenza domiciliare - I volontari dell’Associazione Tumori Toscana presenti stasera allo stadio Franchi in occasione della partita Fiorentina – napoli hanno raccolto oltre 4200 euro. “Ringrazio tutti i tifosi viola per la ...

Focus Fiorentina – Napoli. Rrahmani-Kvara per un punto inutile nella rincorsa alla Conference League - Focus Fiorentina – napoli. Rrahmani-Kvara per un punto inutile nella rincorsa alla Conference League - Pareggio divertente per 2-2, al Franchi di Firenze, nell'anticipo della penultima di campionato. Il napoli alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi nella corsa alla Conference League, passa in van ...

Gubbio, SuperEnalotto vincente al bar della Stazione - Gubbio, SuperEnalotto vincente al bar della Stazione - GUBBIO - La fortuna è tornata a far capolino nella città dove il SuperEnalotto nasconde ancora il 6 nell’estrazione numero 77 di giovedì scorso, con il jackpot arrivato ...