Kinds of Kindness - recensione | tre manifesti di Yorgo - Lanthimos

(Di sabato 18 maggio 2024) È tutto tranne che una povera creatura. Perché è sempre ricca: di trovate, di cose da dire, di immagini che rimangono impresse. Il cinema diè uno strambo camaleonte, un magma che cambia di continuo e ribolle di idee sempre nuove. Abbandonata la fiaba di formazione e trasformazione di Bella Baxter, il regista greco torna in concorso al Festival di Cannes (dove mancava dal 2017, ai tempi de Il sacrificio del cervo sacro) con un film completamente diverso ma non meno bizzarro, che sfugge ai generi. Apriamo la nostradiofmettendo subito in guardia i grandi fan di Povere Creature!: questo è un film completamente diverso. Più piccolo, meno ambizioso e con tanta voglia di cambiare tono e stile.si fa ispirare dai grandi romanzi del Novecento in cui piccole ...

