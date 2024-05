TNA | Rosemary pronta al rilancio In arrivo una nuova run singola per lei?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 18 maggio 2024) Nell’ultima puntata di iMPACT,ha dato vita ad un promo dichiarando di aver perso tutto negli ultimi anni. La morte di The Bunny (Allie ndr), Taya Valkyrie bloccata nell’Undead Realm e infine il recente infortunio di Jessicka Havok patito per mano di Ash By Elegance. Ora la lottatrice ex TNA Knockouts World Champion pare siaad unarun in singolo e chissà se proprioandrà a detronizzare il regno indiscusso di Jordynne Grace. Qui le sue parole. "It's only after you've lost everything that you're free to do anything."What's next for @WeAre!? #TNAiMPACT pic.twitter.com/DuhSOv5XZj— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 17, 2024