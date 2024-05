Accusata di maltrattare il figlio 12enne | la pesante accusa per una 40enne pontina

(Di sabato 18 maggio 2024) Una donna di 40 anni è statadi maltrattamenti nei confronti del, un adolescente che, all’epoca dei fatti, aveva poco più di 12 anni. Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, la donna avrebbe portato ilsul suo posto di lavoro, un ristorante vicino a Latina, dove faceva il turno serale. In alcune occasioni, lo avrebbe picchiato. Denuncia e Indagini La denuncia è stata presentata nel 2023 dal padre del ragazzino, da cui la donna è separata. La Procura di Latina, sotto la direzione del pubblico ministero Valerio De Luca, ha avviato un’inchiesta sulle presunte condotte della madre. Prove e Testimonianze Gli elementi raccolti dalla Polizia giudiziaria hanno evidenziato episodi in cui la donna avrebbe maltrattato il, anche schiaffeggiandolo. Le conversazioni ...

Le accuse sono pesanti. La vicenda sta per approdare in un tribunale. Un padre , controllando il cellulare del figlio , scorrendo la gallery con foto e video , avrebbe scoperto immagini sconvolgenti, che ritraevano il ragazzino, che allora aveva 10 ...

Chico Forti oggi in Italia, chi è e per cosa è stato condannato l'ex produttore che ha scontato 24 anni in Florida - Chico Forti oggi in Italia, chi è e per cosa è stato condannato l'ex produttore che ha scontato 24 anni in Florida - Chico Forti, il 65enne trentino recentemente rilasciato da un carcere della Florida, è atteso in Italia nella giornata di oggi. Dopo una lunga e controversa detenzione, ...

“Toti voleva finanziamenti illeciti”: il verbale del figlio di Spinelli, che smentisce: “Non l’ho detto” - “Toti voleva finanziamenti illeciti”: il verbale del figlio di Spinelli, che smentisce: “Non l’ho detto” - Nel caso Liguria, l’inchiesta prosegue e anche gli interrogatori. Nel verbale del colloquio con Roberto Spinelli, figlio dell’imprenditore Aldo, si legge che Toti “voleva finanziamenti illeciti”. Ma ...

La minaccia dell'acido in faccia e poi l'alcol addosso: madre e figlia raccontano l'incubo del finanziere violento. «Ci siamo tolte un peso» - La minaccia dell'acido in faccia e poi l'alcol addosso: madre e figlia raccontano l'incubo del finanziere violento. «Ci siamo tolte un peso» - PERUGIA - «Ci siamo tolte un peso, non ci fa piacere, ma siamo state costrette dopo anni di violenze. Non è stato facile per noi. Neanche rivedere il posto dove abbiamo vissuto per ...