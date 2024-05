I cugini Cannavaro | Siamo fieri di portare questo cognome - ma hai poche possibilità di sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) I figli di Fabio e Paolo, Andrea e Manuel, sanno che sarà difficile mantenere il “peso” del loro(soprattutto per Andrea). Ne hanno parlato in un’intervista a Sportweek. L’intervista aiIn cosa credete di assomigliare ai vostri papà? A: «Detto che mio padre è inarrivabile, nel salto e l’esplosività». M: «Nella determinazione». Cosa significaunpesante come il vostro? A: «Senso di rappresentazione e fierezza. So benissimo che non potrò mai essere considerato una persona “normale”.però mi dà forza e mi stimola a dare il massimo, a essere la versione migliore di me stesso». M: «Vuol dire essere sempre etichettato. E come calciatore haidi ...