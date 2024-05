Aurora boreale in Italia - quando la si potrà rivedere

(Di sabato 18 maggio 2024) Social. Buone notizie per chi ha perso la spettacolaredel fine settimana scorso: ce ne sono altre in arrivo. Secondo gli scienziati, l’enorme ammasso di macchie solari che ha scagliato energia e gas verso la Terra sarà abbastanza grande da generare ulteriori esplosioni, le quali potrebbero colpire il campo magnetico terrestre e creare nuove aurore boreali. ScopriamosiLeggi anche: “L’ha sposata in queste ore”. Franco Di Mare, il matrimonio prima di morire: chi è la moglie Giulia Berdini Leggi anche: Fleximan, scatta la denuncia: chi è il sospettato che si cela dietro la strage di autovelox, come funziona Da sabato scorso, 11 maggio 2024, il Sole ha emesso un crescente numero di radiazioni. Martedì, ...

Aurora boreale in arrivo di nuovo tra due settimane: dove si potrà vedere, come funziona e quali sono le conseguenze - aurora boreale in arrivo di nuovo tra due settimane: dove si potrà vedere, come funziona e quali sono le conseguenze - Buone notizie per chiunque non sia riuscito a vedere la spettacolare aurora boreale lo scorso fine settimana: ce sono altre in arrivo. L’enorme ammasso di macchie solari che ha scagliato energia e gas ...

Aurora boreale sull’Italia, perché potrebbe tornare tra due settimane - aurora boreale sull’Italia, perché potrebbe tornare tra due settimane - A generare il fenomeno a basse latitudini (dal Nord al Sud Italia) sono le radiazioni sempre più intense del Sole che si sta avvicinando al "massimo ...