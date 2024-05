Dolcetti alla nutella | golosissimi - spariscono in 1 secondo

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 18 maggio 2024) Questiripieni disono deliziosi e facilissimi da fare. Praticamente posso prepararli tutti i giorni in pochissimi minuti e non vengono mai a noia. Infatti sono così morbidi e gustosi che uno tira l’altro. I procedimenti sono molto facili e intuitivi e per non sbagliare è possibile guardare la video-ricetta postafine della pagina.: ingredienti e preparazione. L’impasto di questi piccoliripieni di, o di qualunque altra crema spalmabile desidero, lo preparo in una manciata di minuti. Sono golosi e delicati e fanno venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Sono irresistibili! Gli ingredienti che uso: Sale un pizzico 8 gr di zucchero vanigliato 1 albume d’uovo 320 gr di farina 00 125 ...