Calcio - Ascol - Pulcinelli | Nessun problema per l’iscrizione in C

(Di sabato 18 maggio 2024) Il patron chiarisce la situazione finanziaria del Club dopo le tante voci del post retrocessione che avevano messo in dubbio la partecipazione dei bianconeri al prossimo campionato di C VALLESINA, 18 maggio 2024 – Adi non si spengono ancora gli echi di una retrocessione sanguinosa, che ha fatto sorgere tanti punti interrogativi sul futuro della società bianconera. All’indomani della caduta in C, il patron Massimoha voluto far chiarezza sulla situazione in casai, confermando la volontà di ripartire dalla serie C, senza mettere in dubbiodei bianconeri al prossimo campionato. Queste le parole del patron: «Intervengo per porre fine alla campagna denigratoria operata da alcuni organi di informazione, o forse di disinformazione, che mettono a forte rischio...