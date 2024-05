Lavoro nero | denunciati quattro stranieri a Pieve Santo Stefano

(Di sabato 18 maggio 2024) I Carabinieri della Stazione di, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato deldi Arezzo, hanno effettuato un controllo congiunto a sorpresa in un magazzino della periferia del centro, gestito da imprenditori di origine straniera e dedicato alla lavorazione delle stoffe per capi d’abbigliamento. L’intervento è stato innescato dalle luci accese fino a notte fonda, che hanno insospettito i militari durante il servizio di pattuglia. Dopo un’attività di monitoraggio, è stata organizzata una verifica specifica. Durante l’irruzione, i Carabinieri hanno riscontrato molteplici irregolarità, alcune delle quali piuttosto gravi, tra cui la mancata sorveglianza sanitaria sui lavoratori, l’omessa informazione in materia di sicurezza aziendale e la mancata formazione sulla salute e sicurezza ...

