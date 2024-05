Demedicalizzazione - approvata all’unanimità la proposta del gruppo consiliare ‘Cerreto Riparte’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi affiderà un incarico legale per accertare le effettive motivazioni poste a sostegno dall’ASL di Benevento, finalizzate a demedicalizzare il 118 di Cerreto Sannita e per l’effetto, valutarne la eventuale legittimità. “Esprimiamo soddisfazione per la convergenza che c’è stata sulla nostradi fare chiarezza sull’inaccettabile decisione dell’ASL di demedicalizzare giorno e notte l’ambulanza 118 di Cerreto Sannita. Comedi minoranza, avevamo chiesto e sollecitato la convocazione urgente del Consiglio Comunale che si è svolto giovedì sera, a distanza di più di un mese dalla nostra richiesta, per una presa di posizione di netta contrarietà alla. I consiglieri di maggioranza hanno mostrato convergenza sulla nostra, dopo le nostre tante pressioni e ...