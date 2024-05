Denuncia per due volte l’ex marito - lui si introduce in casa e distrugge mobili e porte a martellate

(Di sabato 18 maggio 2024) L'uomo, di 58 anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. L'ex moglie, da anni costretta a subire vessazioni, lo avevato una prima volta a marzo per maltrattamenti in famiglia. Poi, dato che lui continuava a minacciarla, lo avevato anche per atti persecutori.

Una 21enne ha denuncia to una violenza di gruppo a Milano dopo una notte in discoteca a Corso Como . Sul caso indaga la squadra Mobile della polizia. La vittima è stata soccorsa alle 7.20 di giovedì 16 maggio nel mezzanino della metropolitana in ...

Ill presunto Fleximan che abbatteva gli autovelox nel Polesine, in provincia di Rovigo, e poi imitato anche in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato Individuato e denunciato dai carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo ...

