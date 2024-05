Il governo alle prese con nomine e contro nomine

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis. È una partita per addetti ai lavori, secondo alcuni, ma in verità la partita di cui parliamo in questo blocchetto è importante per mettere a fuoco un tema cruciale legato al futuro della destra: che intenzioni ha ilrispetto alla costruzione di una classe dirigente? La questione è nota: nelle prossime settimane, la maggioranza dovrà portare avanti alcunecruciali. C'è il ballo l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. C'è il ballo l'amministratore delegato di Ferrovie dello stato. C'è in ballo l'amministratore delegato della Rai. Cosa farà Giorgia Meloni? Vorrà rischiare, scommettendo su qualche volto fedele alla ditta, o vorrà fare di tutto per non ...