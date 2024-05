The Office | ecco quale oggetto di scena John Krasinski si è portato a casa

(Di sabato 18 maggio 2024), attore interprete di Jim Halpert in The, ha ammesso di essersiun souvenir dal set della serie, come riporta ComicBook. Di recente Jenna Fischer, che interpretava Pam, e Angela Kinsey, che interpretava Angela, hanno invitatoal loro podcast di re-watch di TheLadies. E lì l’attore ha ammesso di aver rubato uno degli oggetti dipiù ambiti sul set: l’insegna della Dunder Mifflin. Oltre al furtoha raccontato l’emozione che ha provato durante l’ultimo giorno di riprese: “Muoio dal ridere solo a pensarci, ma quando ho visto il mio padre televisivo e tutto il cast che mi aspettava applaudendo, e Greg Daniels ha detto: ‘Questa è la fine di The ...

John Krasinski ha svelato quale iconico oggetto di scena ha rubato dal set di The Office . John Krasinski è un ladro e finalmente lo dice chiaramente. Krasinski è nel pieno della promozione del suo nuovo film per famiglie IF - Gli amici immaginari. ...

IF – Gli amici immaginari: recensione - IF – Gli amici immaginari: recensione - Da un cast all-star nella versione originale che presta le proprie voci (tra cui Steve Carell, con il quale krasinski aveva condiviso The office al compianto Louis Gossett Jr), alla fotografia di ...

The Office: John Krasinski non riesce a trattenere le risate rivedendo i blooper della serie - The office: John krasinski non riesce a trattenere le risate rivedendo i blooper della serie - John krasinski ha rivelato che non riesce a rimanere serio durante la visione dei video dei blooper della serie The office ...

The Office, la reazione di John Krasinski vi farà amare ancora di più una scena iconica - The office, la reazione di John krasinski vi farà amare ancora di più una scena iconica - John krasinski ha commentato un video blooper in cui non riesce a non ridere sul set di una delle scene più iconiche di The office ...