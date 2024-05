Perseguita la ex moglie e distrugge mobili e porte della sua casa a martellate | arrestato

(Di sabato 18 maggio 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 18 maggio 2024 – Finisce un incubo per una donna, costretta a subire violenze dal suo ex compagno per anni. A mettere fine a questa spirale di maltrattamenti sono stati i Carabinieri di Incisa Valdarno, che hannoin flagranza un cinquantottenne albanese, accusato di atti persecutori nei confrontiex. Già lo scorso marzo la donna si era decisa a chiudere aiuto, e si era rivolta ai carabinieri di Incisa per raccontare tutto quello che aveva subìto dal marito negli anni di convivenza. Le continue vessazioni e gli atteggiamenti aggressivi hanno convinto la donna a sporgere una denuncia per maltrattamenti in famiglia, e a separarsi dal marito dopo trent’anni di matrimonio. L’uomo però non ha mai accettato la fineloro relazione, e così ha iniziato a ...

