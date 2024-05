F1 - Leclerc in fan zone a Imola con Sainz | Vogliamo fare doppietta domenica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) “Grazie mille davvero per tutto il sostegno che ci date, siete voi la Ferrari, siete voi che la rendete così speciale. Anche se è da sei che sono arrivato in Ferrari, non mi abituo a quando arrivo in Italia e vedo tutte queste bandiere rosse: c’è sempre questo brivido, queste emozioni, questo è grazie a tutti voi. Grazie mille,mo di tutto per rendervi la gioia eun primo e secondo posto”. Queste le parole di Charlessul palco della fandel Gp di, davanti alla folla dei tifosi della Ferrari che lo ha accolto con un’ovazione, così come per Carlosche ha aggiunto: “Grazie mille a tutti per questi quattro anni insieme. Mancano ancorae Monza, come sapete darò tutto per la squadra e per voi. Ci vediamo in ...