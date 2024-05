Richard Gere - orgoglioso del figlio Homer al Festival di Cannes 2024

Paul Schrader torna a collaborare con Richard Gere per la prima volta dopo American Gigolò. Il film arriverà al cinema con Be Water. La recensione di Oh Canada di Federico Gironi.

Cosa è successo alla quarta serata di Cannes 2024: le star, gli outfit e qualche scivolone - Cosa è successo alla quarta serata di Cannes 2024: le star, gli outfit e qualche scivolone - Un momento di grande tenerezza ha coinvolto richard gere durante la quarta serata del Festival di Cannes, che ha sfilato sul red carpet accompagnato dalla moglie Alejandra Silva e dal figlio maggiore ...

Le foto di venerdì a Cannes - Le foto di venerdì a Cannes - Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos e Oh, Canada di Paul Schrader sono i due film presentati venerdì in concorso al festival di Cannes, con The Surfer di Lorcan Finnegan, che invece è tra quelli ...

I Tradimenti (Oh, Canada) Recensione - I Tradimenti (Oh, Canada) Recensione - I tradimenti Oh Canada la recensione ecco com'è il film di Paul Shrader con richard gere in concorso al Festival di Cannes 2024 critica di Oh Canada ...