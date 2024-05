George Clooney è arrivato ad Arezzo per le riprese del film con Adam Sandler

(Di sabato 18 maggio 2024) In queste ore, la città diè letteralmente brulicante di grandi nomi della settima arte, sia internazionale che nostrana. Tra i più attesi,, giunto in Italia per girare alcune scene del nuovoNetflix intitolato Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach, in compagnia di, Isla Fisher e Louis Partridge. Ma non è tutto: il celebre regista italiano Gianni Amelio ha appena completato l’allestimento del set del suo nuovoCampo di battaglia, che vedrà protagonista Alessandro Borghi. Scopriamo insieme i dettagli di queste giornate così speciali per la città toscana.adcon la troupe al completo...

Le sfide gli piacciono, non lo ha mai nascosto. Tanto da buttarsi in una nuova, complessa e potenzialmente disastrosa avventura quando avrà già compiuto 64 anni. Ma George Clooney , in questo senso, non conosce paura. ...

Folla in delirio oggi, 17 maggio 2024, ad Arezzo davanti al Teatro Petrarca dove sono in corso le riprese del film americano "Jay Kelly" diretto da Noah Baumbach con protagonista George Clooney L'articolo George Clooney ad Arezzo : protagonista del ...

Occhiali a specchio, polo e zainetto in spalla, George Clooney è arrivato Ieri intorno alle 10 al teatro Petrarca di Arezzo saluta ndo in italiano e riservando grandi sorrisi ai presenti. L’attore americano di Batman e Ocean’s Eleven, sposato ...

Toscana, la terra felix dei film. George Clooney e Adam Sandler dopo Hoffman e Hunt - Toscana, la terra felix dei film. george clooney e Adam Sandler dopo Hoffman e Hunt - Gli attori ad Arezzo, poi in Val d’Orcia, a Pitigliano e Montecatini. E a Lucca si sono concluse da pochi giorni le riprese con Hoffman e la Hunt ...

George Clooney e Adam Sandler illuminano Arezzo per una produzione Netflix - george clooney e Adam Sandler illuminano Arezzo per una produzione Netflix - george clooney e Adam Sandler, due delle stelle più luminose di Hollywood, hanno recentemente portato il loro fascino a Arezzo, in Italia. Venerdì 17 maggio, il Teatro Petrarca di Arezzo è stato il ...

George Clooney ad Arezzo: protagonista del nuovo film di Noah Baumbach girato in città - george clooney ad Arezzo: protagonista del nuovo film di Noah Baumbach girato in città - Folla in delirio oggi, 17 maggio 2024, ad Arezzo davanti al Teatro Petrarca dove sono in corso le riprese del film americano "Jay Kelly" diretto da Noah Baumbach con protagonista george clooney ...