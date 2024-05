La trovata dei pusher per nascondere la droga | cocaina e hashish in bibite - patatine e cioccolata

Bibite gassate e patatine per nascondere la droga. Arrestati due "junk" pusher - Bibite gassate e patatine per nascondere la droga. Arrestati due "junk" pusher - Entrambi avevano modificato le confezioni di bibite, patatine e snack per occultare la droga. Il primo arresto a Talenti ... dove all’interno erano stati nascosti 11 involucri di cocaina e 1.485 euro ...

Droga tra i giovani a Terni: «Mamma mi accompagnava a prendere la coca dal pusher» - droga tra i giovani a Terni: «Mamma mi accompagnava a prendere la coca dal pusher» - AMELIA «La cocaina mi ha distrutto, mi ha tolto la lucidità. Per un periodo ho approfittato di mia madre, era più comprensiva di mio padre e avrebbe fatto di tutto per me.

Il “sistema” nascosto tra le mura: sequestri e perquisizioni - Il “sistema” nascosto tra le mura: sequestri e perquisizioni - Trovati, in uno stabile abbandonato di via Cairoli, circa 300 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in 6 pacchi sottovuoto, è stato sequestrato anche il materiale per il confezionamento. Tutto era ...