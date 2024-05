Scherma - Grand Prix Fie | tutti e 12 gli azzurri del fioretto nel tabellone principale a Shanghai

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Italia delmaschile centra nuovamente l’en plein nelle qualificazioni del GranFie di. Sono 12, infatti, glidel CT Stefano Cerioni che si sono qualificati per ildella gara maschile sulla pedana cinese, proprio come accaduto ieri tra le donne. Ai quattro già qualificati grazie alla posizione tra i top 16 nel ranking, ovvero Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, si sono aggiunti fin dalla fase a gironi anche Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Davide Filippi ed Edoardo Luperi. Hanno poi staccato il pass per il secondo giorno di gare, dopo ilpreliminare, anche Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli e Giulio Lombardi. Domani il giorno chiave dell’evento con ...

