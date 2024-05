Atletica - Andy Diaz debutta a Marrakech nella quarta tappa di Diamond League! Il triplo vale una finale olimpica C’è Battocletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) La2024 dileggera prosegue il suo programma con unaimportante, l’unica in terra africana che quest’anno si disputerà allo stadio diin Marocco, mantenendo la denominazione di Rabat, dopo le tappe in Cina (a Xiamen e Shanghai) e a Doha. Il 19 maggio, in questa competizione internazionale tanto attesa, sarà possibile assistere al debutto stagionale di uno dei personaggi più attesi in vista di Parigi 2024, lo specialista del saltoormai italiano a tutti gli effetti, ma di origini cubane,. Il fenomenale saltatore, già vincitore del prestigioso diamante nel 2023, si prepara a calcare la pedana marocchina. Questo segna l’inizio di una stagione che mira direttamente ai Giochi ...