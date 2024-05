Benevento-Triestina - i convocati di mister Bordin

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRobertoha convocato 26 giocatori per la gara, ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C Now, in programma questa sera allo Stadio “Ciro Vigorito” con calcio d’inizio alle 20:30. Assente l’estremo difensore Agostino che si era infortunato nella gara di andata. Tra i pali ci sarà Matosevic. Portieri: Diakite, Matosevic, Vadjunec. Difensori: Anzolin, Ciofani, Crosara, Malomo, Moretti, Pavlev, Petrasso, Rizzo, Struna. Centrocampisti: Ballarini, Celeghin, Correia, Fofana, Germano, Gündüz, Jonsson, Vallocchia. Attaccanti: D’Urso, El Azrak, Lescano, Minesso, Redan, Vertainen. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento-Triestina, i convocati di Bordin: out Agostino, c’è Vadjunec - benevento-triestina, i convocati di bordin: out Agostino, c’è Vadjunec - Roberto bordin ha convocato 26 giocatori per la gara benevento-triestina, ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C Now, in programma questa sera allo Stadio "Ciro Vigorito" con calcio ...

Benevento-Triestina, nel mirino il pass per i quarti - benevento-triestina, nel mirino il pass per i quarti - Il Benevento si gioca la stagione contro la Triestina e ... Tatticamente ci saranno due se non tre gare all'interno della stessa sfida». bordin, per la sua Triestina, potrebbe fare turnover e ...

Triestina, Bordin: "Serviranno grinta e voglia di fare la partita" - Triestina, bordin: "Serviranno grinta e voglia di fare la partita" - Roberto bordin, allenatore della Triestina, in vista del match di ritorno con il Benevento, come si legge sul sito ufficiale alabardato, ha dichiarato: “Dopo la prestazione di martedì, ...